Un Belge menacé de mort après avoir interviewé (pour rire) un footballeur turc avec une brosse

C'est une "petite blague" qui a totalement échappé à son auteur. Le 10 juin dernier, alors que l'équipe nationale de Turquie se trouve à l'aéroport de Reykjavik, en Islande, un touriste belge a l'idée de se mêler aux journalistes pour faire semblant d'interviewer le capitaine Emre Belözoğlu avec une brosse.Ce qu'il ignore, c'est que l'équipe nationale a été retenue pendant près de trois heures à la douane, et que de nombreux supporters turcs prennent (un peu trop) à cœur la défense de leur équipe.Corentin, identifié à tort comme un "pseudo journaliste" notamment sur Twitter, a depuis été inondé d'insultes, de messages de haine et de menaces de mort sur les réseaux sociaux."Cette petite blague a pris des proportions énromes dont j’ai complètement perdu le contrôle" a confié le jeune homme à nos confrères de RTL.be. "J’ai utilisé cette brosse comme micro et ça s’arrête là Il y en a qui voient du racisme là-dedans." Et d'ajouter : "C'est une brosse a vaisselle, quoi !"Vêtu d'un maillot turc, le Belge a exprimé ses excuses pour ce qui a pu être interprété comme du "mauvais humour". "J’aimerais vraiment que ça s'arrête parce que ça va très, très loin" regrette-t-il. C'est des menaces qui me touchent moi, mais aussi tous mes contacts, toutes les personnes qui me sont proches."