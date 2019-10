Le Belge Philippe Tome, cocréateur du “Petit Spirou”, est mort

Philippe Tome avait donné une seconde jeunesse à Spirou, on lui devait aussi la série "Soda", encore une grande figure de notre jeunesse qui disparaît. pic.twitter.com/qVE2yaPSjS — -Boulet- (@Bouletcorp) October 6, 2019 Philippe Tome, c'est ce monologue de Fantasio dans La Vallée Des Bannis qui est resté gravé dans la mémoire de beaucoup de lecteurs et lectrices. pic.twitter.com/JnOaBBI7JW — Balak 💢 (@YvesBalak) October 6, 2019

"S'il y a un paradis pour les auteurs de Spirou, Rob-Vel, Jijé, Franquin et Nic viennent d'accueillir un nouveau", peut-on lire sur la page Facebook des "Amis de Spirou" . Le scénariste belge Philippe Tome, cocréateur du Petit Spirou et de Soda, est mort à l'âge de 62 ans.Philippe Vandevelde, de son vrai nom, avait repris la série Spirou et Fantasio de 1982 à 1998 avec le dessinateur Janry. A la fin des années 80, il a imaginé le Petit Spirou.Philippe Tome était également le créateur, en 1987, de Soda, une série policière autour de New York. « En compagnie de Janry, Tome a réalisé près de trente albums de Spirou (petit ou grand), mettant son imagination au service du groom le plus célèbre de la bande dessinée. On lui doit également des albums réalistes au goût américain tels que Soda ou Berceuse Assassine », rappellent les éditions Dupuis.