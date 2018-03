Un Belge réchappe miraculeusement à la Shoah à 11 ans : sa vie inspire un opéra à Bruxelles

Mon histoire est belge et bruxelloise

Sauvé par un assaut des résistants

Rencontre avec un ancien geôlier

Un opéra inspiré de la vie d'un enfant juif de Belgiquesera l'un des points d'orgue de la saison 2018-2019 du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, scène d'art lyrique parmi les plus réputées d'Europe.Cet opéra, intitulé "", imaginé par le compositeur britannique Howard Moody, a déjà été joué plusieurs fois en Angleterre depuis 2016, a-t-il été expliqué jeudi lors d'une présentation à la presse.Mais c'est la première fois que, pourra voir sur scène dans sa ville d'origine l'oeuvre qu'il a inspirée."Mon histoire est belge et bruxelloise", a raconté l'octogénaire, au côté du directeur de la Monnaie, Peter de Caluwe. "et puis ai passé un mois dans une caserne à Malines", a-t-il ajouté.Sous l'Occupation allemande, c'est de Malines, entre Bruxelles et Anvers, que partaient les trains emmenant les déportés juifs de Belgique vers les camps de la mort, notamment celui d'Auschwitz, qui était la destination prévue pour Simon, sa mère et sa grande soeur.Mais lors d'un assaut de son convoi par des résistants le 19 avril 1943, peu après le départ de Malines,, tandis que d'autres réussissent à ouvrir des portes donnant sur la voie.Quelque 50 km plus loin, dans la province néerlandophone du Limbourg,... et à la réaction de sa mère qui le convainc de sauter du train avant elle. "", d'où le titre de l'opéra: "Push".La maman n'a finalement pas eu le temps de sauter à son tour. Elle et la soeur de Simon - partie, elle, dans un autre convoi -Des décennies plus tard,. Et dans des circonstances improbables, il a retrouvé un des geôliers flamands de la caserne de Malines, collaborateur du régime nazi,Pour Peter de Caluwe, l'opéra "Push", programmé du, "est un hommage à toutes les victimes de guerre" qui reste "extrêmement d'actualité". "Que ce soit en Libye ou en Turquie (...), un peu partout des gens sont encore mis en prison pour des raisons politiques ou ethniques", a souligné ce dramaturge belge.