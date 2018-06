Belgique : 13 arrestations dans une opération contre les paris truqués dans le tennis

21 perquisitions

Ils utiliseraient l'argent mis à leur disposition dans des bureaux de pari afin de miser sur des matches de divisions inférieures à l'étranger

Pas de caméras dans ces tournois

Treize personnes ont été interpellées en Belgique dans un coup de filet soutenu par Europol qui vise "une organisation criminelle belgo-arménienne" spécialisée dans le trucage de matches de tennis, a annoncé ce mardi 5 juin le parquet fédéral belge.L'instruction confiée à un juge belge de la région de Gand a débouché sur des perquisitions également en, est-il précisé. Les soupçons de corruption concernent des joueurs qui évoluent dans les tournois secondaires, ede niveaux "Future" et "Challenger".En Belgique, à l'issue des menées mardi matin, "13 personnes ont été privées de liberté pour audition. Le juge d'instruction décidera ultérieurement de leur éventuel maintien en détention", souligne le parquet dans un communiqué. Aucune précision n'est donné sur l'issue des perquisitions à l'étranger.L'enquête soupçonne une corruption "active" de joueurs de tennis professionnels depuis 2014 à travers le monde.Elle découle du travail de la Commission des jeux de hasard dépendant du ministère belge de la Justice,sur le fait que "de nombreuses personnes d'origine arménienne séjournant dans notre pays se seraient rendues coupables de trucage de matches dans le milieu du tennis".Les suspects, indique encore le parquet fédéral, "r"."Conformément à des instructions claires, ils utiliseraient l'argent mis à leur disposition dans des bureaux de pari afin de miser sur des matches de divisions inférieures à l'étranger pour lesquels les gains ne sont pas très élevés (5.000 à 15.000 dollars US)", poursuit-il.Lors de ces tournois secondaires, "il n'y a généralement pas d'enregistrements par des caméras (...), si bien queet que les organisateurs de matches truqués généreraient beaucoup d'argent".Les membres du réseau belgo-arménien,"se rendraient ainsi coupables de trucage de matches, de corruption, de blanchiment et de participation aux activités d'une organisation criminelle", toujours selon le communiqué.Outre les 13 arrestations en Belgique,eux autres ont également eu lieu aux Pays-Bas, selon des médias néerlandais.