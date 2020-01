Belgique : 23 migrants découverts dans un camion frigorifique à Zeebruges

"Aucun n'est en danger de mort", a précisé le parquet dans un communiqué, même si la température mesurée à bord était de 2°C. Selon les premiers éléments de l'enquête, le groupe était probablement monté à bord du camion la nuit dernière sur un parking autoroutier de Wallonie, à Waremme, non loin de Liège (est).



Ils pensaient embarquer pour un trajet direct vers le Royaume-Uni via un lien transmanche. Mais la cargaison a d'abord dû être déchargée dans une entreprise de la zone industrielle de Zeebruges, en amont du port, et c'est là qu'ils ont été découverts, toujours d'après le parquet. Les 23 migrants ont ensuite été remis à la police.



La police fédérale a précisé qu'il y avait trois femmes parmi eux et que certains dans le groupe seraient Soudanais.

39 morts en octobre

C'est au port de Zeebruges qu'avait été chargé fin octobre le conteneur frigorifique dans lequel ont été retrouvés, peu après le déchargement dans un port anglais, les corps sans vie de 39 migrants vietnamiens. Le drame avait eu un retentissement international.



Cité par des médias flamands, le gouverneur de la Flandre occidentale, Carl Decaluwé, a appelé l'Etat belge à renforcer les contrôles à Zeebruges --une des plateformes du transport de fret vers l'Angleterre--, et sur le littoral de manière générale. "Je pense qu'il faut qu'on ait les premiers morts pour que certains se réveillent", a dénoncé M. Decaluwé, en rappelant le chavirage mardi matin au large de La Panne d'une embarcation transportant 14 migrants.



Parmi ces derniers, six ont été arrêtés. Les huit autres n'ont pas été retrouvés. Ils auraient toutefois réussi aussi à regagner le rivage, d'après divers témoignages. Dans cette affaire, deux Afghans soupçonnés de trafic d'êtres humains ont été placés en détention mercredi.