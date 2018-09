Belgique : 4000 porcs vont être abattus pour endiguer la peste porcine africaine

"Éviter une catastrophe"

Un arrêté ordonnant la mise à mort de 4000 porcs devrait être bientôt signé par le ministre fédéral belge de l'agriculture Denis Ducarne, afin d'empêcher la propagation de la peste porcine africaine, qui a été détectée sur des sangliers, il y a quinze jours Le ministre fédéral a demandé à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) de lui soumettre un projet d'arrêté ministériel permettant la mise à mort des porcs domestiques situés dans la zone infectée, rapporte notamment RTL.be "Il nous faut prendre une mesure exceptionnelle dans ce cadre, afin de prévenir une contamination plus ample, au-delà de cette zone infectée. Il y a dans cette zone 4000 porcs qui sont aujourd'hui sains, mais il y a des millions de porcs à l’échelle belge" a expliqué le ministre, cité par la RTBF "On sait que c’est un secteur qui apporte de l’emploi, crée de l’emploi,, et qui est tourné vers l’exportation. Nous devons donc prendre cette mesure exceptionnelle afin d’éviter une catastrophe en la matière"Les premiers cas ont été détectés le 13 septembre à Etalle, près de la frontière française (côté Meuse) et du Luxembourg. Il n'existe aucun vaccin ni traitement à ce virus, qui ne touche que les porcs et les sangliers.Elle pourrait être liée à l'ingestion par les sangliers de viande contaminée amenée par des transporteurs routiers venus d'Europe de l'Est, où le virus touche déjà une dizaine de pays., selon le ministre wallon de l'Agriculture René CollinSix pays – ont annoncé mercredi dernier qu'ils cessaient d'importer du porc de Belgique , selon la Fédération belge de la viande.En France, le ministère de l'Agriculture a sonné la "" pour protéger les élevages.