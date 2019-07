Belgique : 5 jeunes à bord d'une voiture tués après avoir percuté un bâtiment

C'est un véritable drame de la route, qui s'est produit samedi vers 6 heures du matin à Kortessemem, dans la province de Limbourg en Belgique. Une Audi a percuté la façade d'un café situé sur un carrefour, et ses cinq occupants ont été tués dans l'accident. "La vitesse était très élevée, un témoin indique que le conducteur roulait dangereusement", a expliqué un policier à RTL Info Les victimes, quatre homme et une femme, étaient âgées de 18 à 22 ans, rapporte le média belge. Parmi elles, figure un Mo Nitcheu, un footballeur de 19 ans présenté comme un espoir.Le café percuté a été complètement détruit. L'enquête devra déterminer les causes et les circonstances précises de l'accident.