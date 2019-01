Belgique : 50 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2018 dans le port d'Anvers, un record

Vorig jaar recordjaar voor drugsvangsten in Antwerpse haven.



Six fois plus qu'en 2014

Plus grosses saisies grâce à une meilleure efficacité ?

ont été saisies en 2018 dans le port d'Anvers, soit, deuxième port d'Europe pour le trafic de marchandises, a annoncé vendredi le ministre belge des Finances.Concernant laet, la hausse des saisies est également "considérable", a précisé dans un communiqué le ministre, Alexander De Croo.Elles s'élèvent respectivement à(contre 0,6 t en 2017) et 4,4 t (contre 1,1).Lespar rapport à 2017 (41,2 t) et "une valeur marchande d'environ 2,5 milliards d'euros", indique encore le communiqué.Le port d'Anvers est considéré comme la principale porte d'entrée en Europe pour la cocaïne venue d'Amérique du sud, et"En cinq ans, la quantité saisie a plus que sextuplé", souligne le communiqué.avaient été interceptées en 2014.Les principaux pays d'origine de la cocaïne sont "la Colombie, le Brésil, l'Equateur, le Suriname, le Chili, le Pérou, le Costa Rica et le Panama", est-il ajouté.La drogue transite souventau milieu de marchandises ordinaires comme des fruits.Elle peut aussi être dissimulée dans la structure du container ou transportée par des trafiquants qui évitent les contrôles, explique le communiqué.Les douanes ont justifié vendredi ces saisies record par, ainsi qu'un renforcement de leurs effectifs sur le port et une amélioration de leur matériel."On a fait des remises à niveau de nos infrastructures de scanning, (...) nos appareils sont beaucoup plus performants", a déclaré à la chaîne francophone RTBF Kristian Vanderwaeren, patron de l'administration des douanes.