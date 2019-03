Belgique : l'aéroport de Charleroi perturbé par une grève de contrôleurs aériens

Une grève de contrôleurs aériens perturbe lourdement les vols au départ et à destination l'aéroport de Charleroi, ce mercredi matin. Ce sont les, l'entreprise publique chargée du contrôle du trafic aérien, qui mènent une action à la suite de plusieurs semaines de conflit social, autour de l'organisation et de la charge de leur travail.Sur le site internet de Brussels Charleroi Airport , on peut voir que les vols prévus avant 7h30 étaient reportés et que ceux des deux heures suivantes étaient retardés jusqu'à 10h30. Cela inclut notamment des vols versouCet après-midi, l'aéroport d'Anvers risque de connaître le même genre de perturbations,