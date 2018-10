Belgique : l'ancien chef d'un groupe djihadiste perd sa nationalité belge

Condamné à 12 ans de prison

Terroristenleider verliest nationaliteit. Uitstekend maar zou gewoon automatisch moeten gebeuren bij veroordeling voor terrorisme. Wetsvoorstel @MetsuKoen op tafel. — Theo Francken (@FranckenTheo) 23 octobre 2018

"Son histoire familiale est en Belgique"

L'ancien numéro un du groupe jihadiste Sharia4Belgium, le Belgo-Marocain Fouad Belkacem, a été déchu ce mardi 23 octobre de sa nationalité belge par la justice,Le groupe, qui avait annoncé sa dissolution en octobre 2012, estSon leader Fouad Belkacem, un Anversois d'origine marocaine, a été condamné début 2015 à 12 ans de prison pour avoir dirigé une "organisation terroriste", une peine confirmée en appel un an plus tard. Mardi la cour d'appel d'Anvers a décidé de le déchoir de sa nationalité belge, conformément au vœu du ministère public. Celui-ci a estimé que M. Belkacem, 36 ans, avait "gravement manqué à ses obligations de citoyen belge et", selon les médias.Dans un tweet le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, le nationaliste flamand (N-VA) Theo Francken, a salué cette décision "excellente". Mais, a-t-il ajouté, "cela devrait se produire automatiquement en cas de condamnation pour terrorisme".Jointe par l'AFP, l'avocate de Fouad Belkacem, Me Liliane Verjauw, a dénoncé l'arrêt de la cour d'appel, précisant qu'elle envisageait un pourvoi en cassation."Normalement la deuxième étape c'est d'essayer de le faire expulser au Maroc., sa femme et ses quatre enfants sont Belges, il n'a pas de passeport marocain", a affirmé l'avocate.En décembre 2017, une autre figure des milieux jihadistes belges, Malika el-Aroud, surnommée "", avait aussi été déchue de sa nationalité belge,