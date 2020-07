Belgique : Kiara, nièce de l'ancien ministre belge Theo Francken, portée disparue, a été retrouvée saine et sauve

Kiara #POOT a été retrouvée saine et sauve. Merci d’avoir retwitté l’avis de disparition. — Child Focus Belgique (@ChildFocusFR) July 5, 2020

La jeune fille retrouvée saine et sauve

Kiara Poot, adolescente belge âgée de 14 ans et nièce de l'ancien secrétaire d'État belge à l'Asile et à la Migration, Theo Francken, qui avait le 4 juillet à Heverlee, dans la banlieue de Louvain, a été retrouvée. C'est l'association Child Focus Belgium, qui avait partagé l'avis de disparition qui a annoncé la nouvelle à la mi-journée."Nous considérons cela comme une disparition inquiétante. Une enquête a été ouverte et confiée à la police locale et au parquet de Louvain et à la cellule des personnes disparues", avait déclaré dimanche 5 juillet dans la matinée le porte-parole de la police Nicolas Del Piero au quotidien belge néerlandophone Het Laatste Nieuws Theo Francken avait lui-même relayé l'appel à témoins sur les réseaux sociaux en demandant qu'on "l'aide à retrouver sa nièce", une annonce supprimée depuis que la jeune a été retrouvée saine et sauve, sans plus de précisions.