Belgique : après leur mariage, ils retrouvent leur maison remplie de bouts de papier et portent plainte

Une farce de leurs amis ?

Une plainte va être déposée

© Capture d'écran

Samedi 24 août, après avoir fêté leur mariage à Waarschoot, en Belgique, Kimberly De Vis et Jonas De Mits sont rentrés chez eux vers 5h du matin. Alors qu'ils pensaient tranquillement s'endormir dans leur lit, ils ont découvert leur maison sens dessus-dessous, remplie de bouts de papiers déchiquetés."Il y avait du papier partout, du grille-pain aux armoires, en passant par la douche", a détaillé Kimberly De Vis, à nos confrères belges du Laatste Nieuws Les chambres de leurs enfants et la salle de jeu ont été les seules pièces épargnées par cette explosion de papier. "Je suis revenue sobre de la fête, et mon homme est rapidement devenu sobre à son tour en voyant ça", raconte la jeune mariée.Plus de 7h de nettoyage ont dû être nécessaires pour remettre la maison dans son état normal. "Entre 7h30 et 15h, nous étions plus de 20 pour tout ranger." Une sympathique journée, le lendemain de son mariage.Alors qu'en France, nous avons l'habitude d'organiser des enterrements de garçons et de jeunes filles avant de célébrer un mariage, en Flandre, la tradition veut que les amis d'un couple de jeunes mariés leur fassent une farce.France 3 avait déjà pu observer l'humour des Flamands en 2016, lorsqu' un couple avait découvert leur maison entourée d'une centaine de caisses de bière , devenant alors impénétrable.Néanmoins, Kimberly et Jonas sont persuadés que ce ne sont pas des amis qui leur ont fait le coup. "Est-ce une blague de nos amis ? Non ce n’est pas possible", a-t-elle estimé, avant d'expliquer : "Nous avions laissé notre maison dans un état impeccable. Elle était fermée. J’ai donné les clés à une seule personne et je lui fais entièrement confiance."Pour être sûr que ce ne soit pas une blague de mauvais goût, le couple a tout de même invité leurs amis chez eux, pour voir leur réaction en voyant la maison pleine de papiers. "Mes amis ne peuvent pas avoir planifié cela. Quand je les ai confrontés à l'état de la maison, ils étaient sous le choc", explique-t-elle.Et ils ont eu raison de ne pas soupçonner leurs amis. Leur voisine avait photographié un homme, la soirée de leur mariage, qui transportait des cartons pleins et conduisait un pick-up. "Il a déjà travaillé chez nous mais toutes les serrures ont été changées depuis. J'ai montré sa photo à tout le monde mais personne ne le connaît", précise Kimberly.En attendant, le couple a lancé un appel à témoins sur Facebook et a confirmé son intention de déposer plainte, précisent nos confrères belges