Belgique : l'arche centrale du Pont des Trous de Tournai a été abattue

Le Pont des Trous de Tournai il y a quelques minutes. Plus que 2 trous à détruire, parce que là, ce n'est pas de la déconstruction, mais bien de la destruction. pic.twitter.com/O4KEHVDEfw — domi59genealo (@domi59genealo) August 3, 2019



Projet controversé

Ce que n'a pas fait la Seconde Guerre mondiale, les autorités belges vont le faire : on va détruire un pont du XIIIe siècle pour faire passer des bateaux de gros tonnage https://t.co/5gh0h1yMxo pic.twitter.com/zojdesxHBt — Thomas Morel (@ThsMorel) February 3, 2019

#Tournai Le permis d’urbanisme pour la destruction du pont médiéval et la reconfiguration des arches du "Pont des Trous" a été délivré le 27 juin: "Il respecte notamment les principes suivants: les contraintes patrimoniales !" 😱🙃 pic.twitter.com/2X1GAxSMxA — Kâplan (@KaplanBen_Fr) July 31, 2019

Le Pont des Trous, symbole emblématique de la ville de Tournai, en Wallonie picarde, a entamé sa métamorphose. Samedi 3 août, l'arche centrale du pont a été démolie, comme le rapporte La Voix du Nord Les travaux de ce chantier de destruction ont commencé vendredi 2 août . Après être détruit, le pont sera rénové pour être moderniser et créer des arches plus grandes, afin de faire passer des péniches plus importantes et ainsi, améliorer la circulation fluviale entre le port du Havre et du Benelux.Néanmoins, le Pont des Trous, joyau de l'époque médiévale érigé au XIIIe siècle, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991 . Pour beaucoup de Tournaisiens, c'est "un déchirement" de voir ce monument détruit volontairement, comme le montre le reportage de la RTBF La ministre de l'énergie, de l'environnement et du développement durable, Marie-Christine Merghem, originaire de Tournai, a elle aussi exprimé sa peine et sa colère à propos de cette destruction, dans une publication cinglante sur Facebook, raconte Le Soir "Parce qu’un Tournaisien vit sa ville dans les joies et dans les peines, je suis au pied de notre Pont des Trous depuis le lever du jour pour voir comment des pisse-froids institutionnels s’attaquent à un monument classé sans procédure patrimoniale préalable, sous l’œil glauque de petits potentats locaux."Même si les pierres vont être réutilisées pour la rénovation du pont, le futur pont des Trous ne séduit pas les riverains et le plan de modernisation fait toujours autant polémique.Pendant la Seconde guerre mondiale, le pont des Trous avait déjà été partiellement détruit, là aussi pour agrandir les arches et faire passer des péniches plus grandes.