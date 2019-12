Belgique : l'armée dépense 31 millions d'euros pour rénover une quarantaine de blindés... et les rend inutilisables

"On ne va pas les jeter à la poubelle"

De l'argent jeté par les fenêtres ? L'armée belge a envoyé en réparation 44 blindés de type Pandur, mais 44 d'entre eux sont revenus inutilisables, révèle VRT à partir de documents internes de la Défense.Ces blindés, achetés en 1996 et utilisés pour le commandement, le service médical ou la reconnaissance devaient être rénovés et adaptés par le constructeur suisse Mowag. Parmi les ajouts prévus : un fond blindé et une nouvelle climatisation pour pouvoir opérer au Moyen-Orient.Sauf que ce nouveau blindage a rendu l'habitacle des chars beaucoup trop exigus ! Impossible d'y rentrer pour un pilote mesurant plus de 1m70, la vie à bord étant très inconfortable et l'usage du véhicule présentant "un risque très élevé (à l'usage)" selon la note de la Défense belge.À cela s'ajoutent des problèmes de direction et de freins, qui ne fonctionnent pas correctement. Résultat : les véhicules déjà sortis de l'usine ont été recalés."On ne va pas les jeter à la poubelle" a assuré le ministre de la défense Philippe Goffin à RTL.be . "J’ai pris contact avec l’Etat-major. Cet après-midi il y aura un briefing complet et détaillé sur l’explication de ces aménagements.""Les soldats qui devront rentrer dans ces véhicules devront avoir un gabarit un peu particulier : pas plus d’un mètre septante" précise-t-il. "Je note quand même qu’il y a d’autres engins de l’armée qui requièrent des gabarits particuliers"Les chars auraient dû être utilisés au Mali dès 2021, mais ils risquent de devoir à nouveau passer par l'usine.