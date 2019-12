Belgique : au tribunal, un SDF réclame une peine de prison pour ne pas dormir dehors cet hiver

"Parfois, des prévenus commettent un petit larcin pour se faire arrêter"

Au tribunal correctionnel de Liège, en Belgique, un homme sans domicile fixe qui comparaissait pour des faits de vols avec violences a été condamné à un an de prison ferme... une peine qu'il avait lui-même réclamé, contre l'avis de son avocat, rapporte notamment la RTBF Le sans-abri de 46 ans originaire de Huy, a de lui-même pris la parole pour demander à ne pas être libéré, car il craignait de se retrouver dans la rue en plein hiver. "Je veux rester en prison. Il fait trop froid à l’extérieur de la prison et je ne veux pas courir le risque de commettre de nouveaux faits dans ces conditions" a-t-il dit, rapporte Le Soir Son avocate, elle, avait pourtant demandé un sursis probatoire. "J’ai déjà eu des dossiers similaires et des confrères m’ont raconté la même chose", a-t-elle indiqué à la RTBF. "Parfois, des prévenus commettent même un petit larcin, juste pour se faire arrêter. Ils espèrent que le dossier dure le plus longtemps possible pour rester au chaud en prison pendant tout l’hiver."L'homme a finalement été condamné à la peine de prison qu'il réclamait, mais on ignore si sa prise de parole a influencé le jugement...