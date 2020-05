Belgique : un automobiliste immatricule sa plaque “Covid-19” 

"Rien de diffamant"

La photo du SUV Mercedes immatriculée “Covid-19” repéré près de Gand, qui tourne sur les réseaux sociaux, n’est pas un montage.En Belgique, il est possible de personnaliser sa plaque pour 1000 euros. Le SPF Mobilité et Transports, qui gère ces demandes, a confirmé à la RTBF avoir donné son autorisation.Dans un pays où 9300 personnes sont décédées du virus, intituler sa plaque “Covid-19” n’est pas illégal : "Il n'y a rien de diffamant, de raciste ou d'homophobe dans ce cas-ci. Rien n'interdirait une personne d'immatriculer son véhicule GRIPPE. Donc, a priori, pas d'opposition à COVID-19. C'est un choix personnel qui n'est pas plus décalé que les plaques HI HI HI ou HA HA HA, qui existent vraiment", précise le SPF Mobilité et Transports.La chaîne belge prévient… La plaque Covid-19 existant désormais, impossible pour un autre automobiliste de la solliciter en Belgique.