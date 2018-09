Belgique : des avocats interdits d’entrée aux États-Unis parce qu’ils ont plaidé dans des affaires de terrorisme ?

C'est un cas d'assimilation de l'avocat à son client.

Lesont refusé à au moins quatre avocats pénalistes belges l'entrée sur leur territoire. Concrètement, ces avocats n'ont pas obtenu le visa ESTA, autorisation de voyage obligatoire pour ceux qui souhaitent rejoindre les USA.Parmi eux, Dimitri de Béco, qui a plaidé dans des dossiers de terrorisme, raconte à la RTBF : "Je devais y aller dans une quinzaine de jours. Ça m'est refusé. Première fois que ça arrive. je demande donc un rendez-vous à l'ambassade comme le prévoit leur dispositif. Je me prépare, je vais là-bas. Ça dure 3 minutes. Au bout de 3 questions, on me dit que je ne suis pas le bienvenu aux Etats-Unis. Après recoupement et en discutant autour de moi, je me suis rendu compte que(...) Cela en dit long sur l'état de cette démocratie."et comme par hasard cette année, après avoir justement défendu une personne soupçonnée de terrorisme, j’ai été refusée", témoigne une autre avocate dans La Dernière heure . Est également concerné Me Olivier Martins, l'ancien avocat de Brahim Abdeslam, l'un des terroristes des attentats du 13 novembre à Paris.Des avocats belges persona non grata sur le sol américain parce qu'ils ont défendu des personnes impliquées dans des dossiers de terrorisme, un constat extrêmement grave pour le: "Nous défendons une série de personnes différentes et n'adhérons pas aux idées de nos clients. Je vais faire état de la situation à notre ministre des Affaires étrangères et, si nécessaire, aller plus loin encore", explique Michel Forges.L'ambassade américaine à Bruxelles se dit désormais "surprise" par cette situation et appelle les avocats concernés à refaire une demande de visa.