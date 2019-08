Belgique : dans un bar, un homme achète pour 500 euros un tableau qui vaut en réalité 30 millions d'euros

Une valeur 600 fois supérieure

L'affaire du siècle. Un commerçant belge a raconté à nos confrères de Sudpresse avoir acheté un tableau à 500 euros qui en vaudraient finalement 30 millions.L'histoire démarre il y a une dizaine d'années dans un bar de Herstal, près de Liège, lorsque ce commerçant rencontre un homme terriblement endetté et qui souhaite se séparer d'un tableau, représentant Jésus, "ce qui lui permettra de sortir la tête hors de l'eau".Il se le procure donc pour 500 euros et le tableau reste chez lui jusqu'à ce que l'un de ses amis, amateur d'art, lui conseille de faire expertiser l'œuvre. Après plusieurs expertistes, et notamment celle d'un artiste et restaurateur d'art, la toile "Ecce homo" dont il s'est porté acquéreur vaudrait une petite fortune : 30 millions d'euros, selon un membre de la Chambre belge des experts en œuvre d'art, pour qui le tableau est "une œuvre exceptionelle".Toujours selon Sudpresse, le propriétaie du tableau envisage d'investir l'argent de sa vente dans son club de football favori.