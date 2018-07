La Belgique bat l'Angleterre (avec un but d'Hazard) et finit 3ème de la Coupe du monde

#CM2018 #BELENG 4è, 1-0



BUT BELGE

LE PARISIEN MEUNIER



Lukaku trouve Chadli dans la profondeur côté gauche. Son centre pour Meunier est parfait, et le latéral du @PSG_inside la met au fond, 1-0, déjà !



#CM2018 #BELENG 82è, 2-0



BUT DE EDEN HAZARD

LA TV EST REMBOURSEE ;)



Sur un contre mené par De Bruyne, Hazard est trouvé dans le dos de Jones. Face à Pickford, il ne manque pas son duel, 2-0 !

Un but de Meunier en 1ère mi-temps, un autre deà 10 minutes de la fin. La Belgique a battu 2-0 l'Angleterre ce samedi après-midi samedi à Saint-Pétersbourg. Ce qui lui permet de finir 3ème. C'est mieux que la 4ème place arrachée en 1986 au Mondial du Mexique.La Belgique finit donc sur une bonne note après la défaite face à la France. Les Diables rouges menaient à la mi-temps grâce à un but deinscrit dès la 4e minute, dans la "petite finale". Le joueur du Paris-SG a repris un centre de Nacer Chadli pour donner un avantage rapide mais logique aux Diables rouges, qui ont dominé la première période.L'Angleterre a ensuite poussé mais n'a pas réussi à égaliser. Sur un contre,, seul devant PPickford marquait un 2ème but en fin de match.Ce dimanche, les8000 fans environ sont attendus. Deux écrans géants retransmettront leur rencontre avec les fans à la Bourse et place de l'Albertine.