Belgique : Bellewaerde accueille à nouveau les visiteurs

Samedi le 31 mars, #Bellewaerde ouvre les portes pour une nouvelle saison plein de plaisir et d'aventure. pic.twitter.com/SvMRvv4jDY — Bellewaerde (@Bellewaerde) 26 mars 2018

Un aquapark au printemps 2019

La maquette du futur Aquapark / © Bellewaerde

C'est l'heure des retrouvailles entre le parc de loisirs et ses visiteurs. Ce samedi 31 mars, le public a retrouvé les attractionsà l’occasion de la réouverture de Bellewaerde.En plus des traditionnels manèges et du zoo, le parc, The son of Bigfoot, un court-métrage d’animation belge. Un petit garçon prénommé Adam part à la recherche de son père disparu et découvre qu’il s’agit d’une créature mythique mais attendrissante.Jusqu’au 15 avril prochain, à l’occasion des vacances de Pâques, une chasse aux œufs de Jacques est organisée pour tous les enfants jusqu’à 12 ans, de 14 h à 16 h.Le samedi 7 avril, les équipes de Bellewaerde accueilleront également le "". Inspiré du nom du groupe de danse Baba Yega, les visiteurs de Bellewaerde pourront assister à une prestation de ces danseurs, habituellement masqués. Ils ont remporté les finales de "Belgium’s Got Talent" et ont acquis une certaine notoriété En parallèle de l’ouverture, Bellewaerde poursuit les travaux de son futur projet : le, prévu début 2019. Étendu sur près de 3.000 mètres carrés en lieu et place du parking Route de Menin, il s’agit ni plus ni moins du plus gros investissement depuis la création du parc,. Il comprendra des piscines, des toboggans, des jeux aquatiques et une espacé réservé aux enfants en bas âge.