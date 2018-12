En Belgique, bientôt des voies réservées pour les covoitureurs

C'est ce que prévoit de mettre en place le ministère de l'Environnement wallon à partir de mars 2019.Le principe est simple : entre Wavre et Bruxelles et entre Arlon et Sterpenich, une voie sur les trois que compte l'E411 sur ces tronçons (qui sont en fait des bouts de l'A4) sera Dans un entretien pour Sudpresse , Carlo Di Antonio, le ministre wallon de l'Environnement a annoncé ce samedi que des caméras lectrices de plaques seront installées pour vérifier que les automobilistes jouent bien le jeu.À la base, le gouvernement wallon avait envisagé de ne réserver ces voies qu'aux véhicules transportant quatre personnes ou plus, avant de finalement tabler sur trois personnes au minimum.