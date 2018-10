Belgique : à bord d'un F-16 au sol, il tire par erreur sur un autre avion et le détruit

Brand in Florennes ! pic.twitter.com/Uwu9gS04r3 — Tony Delvita (@ebcrew00) 11 octobre 2018

Un chasseur-bombardier F-16 a été détruit jeudi après-midi... par des tirs provenant d'un autre avion au sol, selon la presse belge, et notamment RTL.be , dans les Ardennes belges, n'a heureusement fait "que" deux blessés légers. "Le plus important aux yeux de tous reste l'homme qui est derrière la machine" a souligné auprès de RTL.be le commandant de la base Didier Polomé, qui se dit soulagé "qu'suite à l'accident d'hier." Un autre avion a en revanche été endommagé par l'explosion.Quant à savoir si, comme l'indiquent plusieurs médias, l'erreur d'un technicien pendant la maintenance des appareils est à l'origine de l'explosion, "je préfère attendre les résultats de l'enquête pour pouvoir préciser quelle est la version correcte.": l'une par la division de l'armée spécialisée dans les accidents, et une autre par le parquet fédéral afin de déterminer les responsabilités. Le parquet fédéral, pour l'heure, privilégie la thèse de l'accident selon l'agence Belga qui précise que d'après plusieurs sources, c'est bien un armurier qui aurait tiré sans le faire exprès.On ignore également, à ce stade, si la Belgique va remplacer cet appareil et. Le prix d'un F-16 neuf est estimé à entreen fonction de son équipement.