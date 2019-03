Belgique : braquage raté pour les cambrioleurs et leur marteau-piqueur

Pas de trace des cambrioleurs

A 10 heures du matin, dimanche dernier, un habitant de la commune d'Auderghem, en région bruxelloise, ne supporte plusprovenant de la maison voisine en travaux.Pensant que le bruit provient des ouvriers, il décide de se rendre sur les lieux pour leur demander de stopper leur activité. "J'ai frappé à la porte et là j'ai demandé 'Ouvrez la porte, arrêtez le bruit!' Il m'a répondu 'Oui monsieur'." raconte-t-il à nos confrères belges de RTL Une réponse qui ne le satisfait pas car il décide de rester dehors et d. Quelques minutes plus tard, une patrouille de la police arrive sur les lieux. "Ils ont crié 'Ouvrez la porte, c'est la police'. N'ayant pas de réponse, ils ont investi les lieux par l'arrière, comme je leur ai indiqué".du bâtiment. Elle n'a rien trouvé. Le voisin, lui, reçoit quelques heures plus tard un SMS du propriétaire de la maison en chantier. "Ce n'était pas des ouvriers, mais des cambrioleurs".Mais alors pourquoi chercher à cambrioler une maison en travaux ? Pour son positionnement stratégique : la maison est. Les cambrioleurs ont donc attaqué le mur qui sépare les deux bâtiments. Armé de leur marteau piqueur, ils ont réalisé une brèche sur 35 centimètres de profondeur.Pour l'instant, les cambrioleurs n'ont pas été retrouvé. Unepar le parquet de Bruxelles.