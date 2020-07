Belgique : des chaussures Lidl s'arrachent et font des envieux de l'autre côté de la frontière

On en rigolait de ouf mais aujourd’hui lidl a osé ... pic.twitter.com/N1QWBbExgt — - 𝙲𝖆𝖗𝖆 (@postpasbad) July 1, 2020

La paire de baskets de la marque Lidl atteint les 755 euros sur E-Bay soit près de 60 fois son prix. • © Capture d'écran E-Bay

La déception des clients français

Bonjour et merci de votre intérêt pour notre enseigne :) Ces produits n'ont pas été vendus en France mais nous transmettons en interne votre souhait de les voir dans nos supermarchés ;) Bonne journée à vous — Lidl France (@lidlfrance) July 2, 2020

La revanche du discount et des marques grand public

Quel échec... un site en maintenance du au nombre de visites pour cette paire de sneakers. #revival #decathlon https://t.co/IsxfbeBGZa — Dufour Florent (@DufourFlorent3) March 4, 2020

Décalée... Lidl Belgique s'apprête à sortir une collection de vêtements et de chaussures aux couleurs du logo et estampillée du nom de la marque. Du jaune, du rouge et du bleu flash se côtoient sur les produits et étrangement, séduisent les Belges, mais aussi les internautes français.Mises en vente une première fois en avril sur le site internet belge de la marque, les baskets ont rapidement été en rupture de stock. "En une journée, tout a été vendu. On savait que ça allait être un succès, car nos collègues allemands les avaient déjà commercialisées et elles s'étaient écoulées en un clin d'œil", témoigne Isabelle Colbrandt, porte-parole de Lidl Belgique.Chaussettes, claquettes ou t-shirts vont rejoindre les baskets pour une nouvelle mise en vente sur le site belge le samedi 4 juillet prochain.Vendues à des prix très faibles - 12,99 € - la paire de basket voit son prix décoller sur E-Bay, la plateforme en ligne de vente et d'enchères. Des acheteurs sont prêts à mettre jusqu'à 755 euros , soit soixante fois son prix initial.Interrogé plusieurs fois sur Twitter quant à une commercialisation en France, le compte officiel de la marque Lidl France s'est fendu d'une réponse évasive : "Ces produits n'ont pas été vendus en France, mais nous transmettons en interne votre souhait de les voir dans nos supermarchés."Les produits vendus uniquement sur le site belge ne peuvent effectivement pas être commandés en dehors de la Belgique.Selon la porte-parole de Lidl Belgique, il existe un stock international, ce qui limite la quantité de produits que l'enseigne peut vendre, mais "chaque pays décide lui-même quel assortiment va être mis en magasin ou sur le site internet", laissant présager qu'un stock potentiel puisse être prévu pour la France pour une future commercialisation.Loin des marques de luxe, désormais, le style s'allie avec humour et second degré. Les marques grand public l'ont bien compris. Ikéa avait proposé des sacs-bananes et plus récemment des bobs, qui ont aussi divisé et donc animé les réseaux sociaux.Tout comme Décathlon avec la recommercialisation de ses baskets mythiques Flex et de son jogging datant de 1985 qui avait entraîné l'indisponibilité de leur site pendant plusieurs heures.