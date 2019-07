Belgique : la chenille processionnaire, invasive et très urticante, signalée en Wallonie

Pourquoi c'est inquiétant

La chenille processionnaire a fait son entrée en Belgique wallonne. Cet insecte, nommé ainsi pour sa façon de se déplacer les unes à la suite des autres, est réputé pour être extrêmement urtiquant."Ça brûlait à tel point que je ne pouvais pas arrêter de me gratter. C’est comme pour la varicelle. Ce sont exactement les mêmes symptômes… On s’arracherait la peau" témoigne notamment une habitante de Rochefort auprès de RTL.be Outre Rochefort, le nuisible a également été signalé à Tellin, Virton ou encore Arlon, dans le sud du pays. En Belgique flamande, où il était déjà présent, il a même provoqué fin juin l'évacuation d'une partie du festival Rock Werchter , près de LouvainC'est encore loin de la frontière avec le Nord, mais il s'agit d'une espèce invasive qui gagne du terrain année par année. Dans l'Hexagone, les Hauts-de-France font partie des rares régions épargnées. Si l'on peut s'attendre à ce que la Picardie soit un jour touchée, en partie à cause du réchauffement climatique, il est désormais possible que la chenille processionnaire entre par le Nord.Si cette chenille est si crainte, ce n'est pas uniquement à cause des "micropoils" qui sont projetés en l'air lorsqu'elle se sent menacée (et qui contiennent des minuscules dards empoisonnés).Elle cause également des dégâts aux forêts en se nourrissant des aiguilles de pins, ce qui les affaiblit. En outre, un chien touchée par l'un de ses "micropoils" au niveua de la langue risque une nécrose de la langue.