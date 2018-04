Belgique : chinchillas, singes, panthères... Découvrez les nouveaux pensionnaires de Pairi Daiza

Norbert l'hippopotame

Pairi Daiza a accueilli cet hiver Norbert, un hippopotame mâle qui a rejoint la femelle Quma.Elles sont deux, elles sont jaunes. Deux petites mangoustes sont arrivées il y a quelques semaines.Des naissances de partout ! Le parc compte désormais des bébés sitatunga, un bébé colobe, un bébé Manchot du Cap, des bébés rats-taupes, un bébé Takin doré, etc.Agouti, ezako ? Ces petits animaux sont des rongeurs venus d'Amérique du Sud. Les deux femelles s'appellent Pomme et Jude.Ce sont des espèces "très rares et menacées". Quatre Gavials du Gange, "étranges et impressionnants crocodiliens" sont arrivés cet hiver.Palangi, la panthère de Java, cohabite désormais avec le léopard Nalli.Un nouveau Diable de Tasmanie est arrivé à Pairi Daiza, Il s'appelle Colin, c'est un mâle d’un an et demi.Un couple de suricates et un groupe de chinchillas sont venus rejoindre les animaux du parc.Son nom ? M'Ali. Ce Koudou a rejoint Dennis…Ces chauve-souris géantes sont diurnes, et vivent désormais l’ancienne serre aride."Des sakis originaires d’Amérique du Sud sont également arrivés", indique Pairi Daiza.Liliane, une femelle Goral, est arrivée cet hiver. Elle a rejoint Orval, lui-même en 2017.