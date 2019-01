Belgique : une commune veut acheter une éolienne et 1000 panneaux voltaïques pour ne plus faire payer l'électricité

"On va lisser l'achat sur les 20, 25 ans qui viennent"

Nom du projet ?. La commune wallone de, près de Liège, voudriat se doter de sa propre éolienne et de panneaux photovoltaïques pour produire sa propre électricité... avec pour objectif de rendre l'électricité (quasi) gratuite pour les entreprises et surtout les habitants. Un projet rendu possible par un décret "" qui sera voté en mars."Cette électricité sera vendue à prix coûtant" souligne le bourgmestre Philippe Goffin auprès de nos confrères de RTL.be . "C'est-à-dire que les habitants vont, mais l'énergie produite en tant que telle sera distribuée gratuitement aux habitants de la commune parce que l'on considère que c'est un bien rare, c'est un bien qui est coûteux."L'électricité ne sera donc pasgratuite pour les 3400 habitants, mais la facture sera tout de même réduite de 30%. Tout ça pour un coût estimé à près de, que le bourgmestre assume : "Bien sûr, c'est un investissement.qui viennent, donc on ne nie pas qu'il y a derrière ça un effort" se défend l'élu, qui "le compare à d'autres infrastractures publiques qui sont mises à la disposition des ciyoyens".