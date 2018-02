Belgique : les confettis privés de carnaval !

Chez certains il neige, moi il y a les confettis du #carnaval pic.twitter.com/eYWTqZvAL3 — Paul Obngr (@PaulObringer) 4 février 2018

"Pas de confettis à un carnaval c'est comme des frites sans mayonnaise." Mdrrr les belges auront ma mort — Sèv (@FallToBelieve) 8 février 2018

Un carnaval sans confettis est-il un vrai carnaval ?si emblématiques de la fête. Les raisons de ce désamour sont doubles,En effet, les confettis peuvent rester sur les voiries pendant plusieurs semaines et. Et le. C'est pour ces raisons que la commune frontalière de Menin, dans les Flandres, les a par exemple interdits depuis l'année dernière.Comme vous pouvez le voir dans le Tweet ci-dessous, où l'utilisateur compare les confettis à la neige, il est vrai que ces bouts de papier multicolores ne passent pas inaperçus une fois la fête finie.La tendance à l'interdiction est la plus marquée dans la région du(44% des communes) et dans la province(27%). Certains mécontents, au premier rang desquels les associations folkloriques, sont allés jusqu'à dresser un parallèle avec des frites sans mayonnaise.Certaines communes ont été plusque d'autres : on peut y lancer des confettis, mais seulement en début de cortège. En réalité, la mesure vise plutôt à limiter les lancers "industriels" par des canons prévus à cet effet que le lancer à la main.Une: les confettis en papier biodégradable. Seul frein pour les communes, c'est beaucoup plus cher. Les collectivités belges sont également de plus en plus nombreuses à adopter les confettis naturels, appelés, en pétales séchés.