Belgique - confinement : ils vont au Mc Do avec une voiture en carton pour pouvoir commander en drive

"Désolée, je n'ai pas de voiture et on a envie d'un Mc Do". C'est le message qu'a écrit une famille sur une voiture en carton bricolée qui s'est rendu dans Un restaurant Mc Donald's de La Louvière (Belgique). Objectif : contourner avec humour les règles du confinement.Depuis le 21 avril, McDonald's Belgique a rouvert ses drive. Il est donc possible de s'y rendre en voiture. "Les filles avaient envie de passer commande mais nous n’avons pas de voiture. Nous avons cherché une solution et trouvé celle-ci", explique la mère de famille à Dh.be . Et elle explique comment elle a convaincu ses filles de construire cette voiture surréaliste :"Nous venons justement d’emménager et d’acheter des meubles dont nous avions gardé les cartons. Les filles n’étaient de prime à bord pas très emballées à l’idée de sortir avec notre voiture provisoire, elles ne voulaient pas attirer les regards. Je les ai convaincues qu’elles en rigoleraient plus tard et elles se sont prêtées au jeu."Voilà la famille en route pour le Mc Do. Klaxons, sourires et photos sur la route. Les passants et automobilistes croisés n'en reviennent pas. Mais l'accueil est positif. Même la police a joué le jeu et pris en photo la famille. "Vous avez égayé notre journée !", leur ont dit les policiers.Les employés du Mc Do ont aussi ri et bien sûr servi cette voiture en carton : "C’était totalement gag mais nous avons visiblement rendu le sourire aux personnes croisées, conclut la mère de famille. C’est le principal, ça fait du bien en cette période, d'autant plus que nous n'avons mis personne en danger !"La Mc Do mobile a été postée sur les réseaux sociaux (avec ce commentaire : ("Quand tu as envie d'un Mc Do mais que tu n'as pas d'auto, place à l'impro !") et a fait le buzz ces derniers jours, relayée par toute la presse belge qui aime ce type d'humour surréaliste.