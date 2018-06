En Belgique, le contrôleur annonce l'arrivée en gare en 13 langues différentes !

Ce contrôleur belge parle dans 13 langues différentes dans le train !

Un profil atypique

D'habitude, c'est plutôt quatre :Mais ce jour-là, ce contrôleur de la SNCB a décidédans l'information aux voyageurs, comme le rapportent nos confrères de la RTBF Néerlandais, français, allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, arabe, turc, roumain, lingala, japonais et même esperanto : le contrôleur a décliné l'annonce dans pas moinsDepuis, la vidéo fait le buzz sur internet, mais. "C'est une initiative personnelle qui", a néanmoins salué son employeur.Sur l'identité du contrôleur, tout juste sait-on qu'il est"né à, pratiquant la capoeira" et qu'il aurait "par ailleurs une". On s'en doutait un peu.