Belgique - Coronavirus : 12 membres d'une famille atteints par le Covid-19 pendant leurs vacances

Pas de cas graves

C'est un témoignage qui rappelle la puissance du coronavirus Covid-19, son caractère imprévisible. La famille Vandromme-Feys a raconté ce dimanche au journal HLN ses vacances écourtées à cause de ce virus. Pas moins de 12 des 15 membres de cette famille belge flamande ont été testés positifs au Covid-19. Ils sont en quarantaine depuis une semaine."Nous pensons que nous avons attrapé le virus aux Pays-Bas”, explique Hendrik Vandromme, 74 ans. La famille a fêté les noces d'or des grand-parents à Ledegem près de Courtrai avant de partir en vacances dans un parc de Cadzand (aux Pays-Bas). “À la fin de cette semaine, le samedi soir, ma femme a eu un grave mal de tête”, explique le père de famille à Het Laatste Nieuws. Le médecin de la famille, contacté par téléphone, conseille un retour au pays et un placement en quarantaine.Ils se font tester. Résultat : 12 tests positifs au Covid-19 sur 15. Seuls 3 enfants sont négatifs. Mais rien de grave : “Beaucoup de maux de tête, de la fatigue, deux jours de fièvre et plus d’odorat ni de goût”, pour Liliane Feys, 71 ans. “Mais pas de problèmes respiratoires, et c’est important, bien sûr. D’ailleurs, personne dans notre famille n’a souffert de cela. Personne n’a dû être hospitalisé”.La famille ignore comment et où elle a pu être infectée : "Nous n'avons pourtant enfreint aucune règle. Notre bulle n’a jamais été plus grande que 15 personnes. Et pourtant, nous avons été infectés..."