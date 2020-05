Belgique - Coronavirus : enclos, réservation obligatoire... comment les plages de la côte flamande se préparent à l'été

Pour les plages d’Ostende, il faudra réserver

Reportage de France 2 sur les plages à Ostende

À Middelkerke, pas de farniente à deux vitesses

Des enclos sur la plage de Knokke

La plage naturiste de Bredene fermée

À l’approche d'un été chamboulé par la pandémie qui a fait plus de 9 000 morts en Belgique, le littoral flamand fait l’objet de nombreuses concertations. Le gouverneur de la province maritime de Flandre-Occidentale Carl Decaluwé a convenu, en accord avec les bourgmestres de la Côte belge, de réduire l’accès au plage. Dans cette perspective, différentes initiatives ont émergé.La ville d'Ostende, une des destinations les plus populaires de la côte, a annoncé ce mardi la mise en place d'un système de réservation gratuite pour accéder à ses plages les plus fréquentées cet été. Il y aura en tout 30 000 places. "De cette façon, les gens peuvent être sûrs de leur place avant de partir à la plage. Pour les autres plages, il n'y aura pas besoin de réservation dans un premier temps", a fait valoir la ville dans un communiqué.Les habitants d'Ostende, les propriétaires d'une résidence secondaire et les clients des hôtels seront prioritaires sur ces portions soumises à réservation. Les premiers tests doivent commencer en juin, tandis que la baignade de sera autorisée qu’à partir du 27 juin.La commune de Middelkerke, dirigée par Jean-Marie Dedecker, a déjà annoncé qu’elle était prête à accueillir tout le monde : “On va plutôt faire confiance au bon sens des gens. La période actuelle prouve qu’ils sont conscients des règles à respecter", a -t-il confié à la RTBF La plage de Knokke a quant à elle trouvé une autre solution. Elle vient d’être équipée d’enclos de 3 m², ouverts sur un côté, permettant d'isoler les familles à bonne distance les unes des autres.Bredene, la seule plage naturiste de la Côte belge, restera fermée durant la période estivale dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19, a communiqué la commune. Elle restera accessible aux visiteurs classiques, “mais nous ne voulons pas être la cause d'une résurgence du virus, il est trop difficile de respecter les règles de distance sur cette petite partie de plage naturiste", a déclaré le bourgmestre Steve Vandenberghe.