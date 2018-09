La Belgique craint une panne d'électricité et accuse une filiale du géant français Engie

Des réacteurs à l'arrêt

Le gouvernement fédéral estime qu'Electrabel est entièrement responsable de cette situation

La Belgique redoute une pénurie d'électricité d'origine nucléaire en novembre, une situation dont elle tiendrait le producteur Electrabel "", a affirmé lundi la ministre belge de l'Énergie Marie-Christime Marghem, en s'en prenant au programme d'entretien des centrales exploitées par cetteElectrabel avait annoncé vendredi qu'elle devraitrepoussés respectivement à juin et mars prochains.Cela a pour conséquence de rendre indisponibles pour le trimestre de l'entrée dans l'hiver une majorité des réacteurs nucléaires exploités par la filiale d'Engie.Les autorités ont même estimé qu'un seul d'entre eux serait en fonctionnement en novembre, ce qui a provoqué un coup de colère lundi de Marie-Christine Marghem.Dans un communiqué la ministre s'est dite "choquée par le comportement d'Electrabel qui, une semaine après avoir assuré à Elia (gestionnaire du réseau de transport d'électricité, ndlr) la disponibilité de ses moyens de production, annonce revoir la planification des interventions sur les centrales créant un écart de 3.000 MW par rapport aux prévisions d'Elia".S'il n'est pas encore question de solutions de "délestage", Mme Marghem estime que "la situation est bien pire qu'en 2014", quand la Belgique avait dû"Le gouvernement fédéral estime qu', de ne pas avoir planifié des travaux ou de l'entretien de manière suffisamment intelligente pour que nous puissions avoir la production du parc nucléaire suffisante à l'abord de l'hiver", a aussi affirmé la ministre à l'issue d'une conférence de presse à Bruxelles.Des consultations sont prévues cette semaine avec le secteur énergétique belge mais aussi avec les ministres des pays limitrophes "afin de maintenir une sécurité d'approvisionnement stable et suffisante", a encore indiqué Mme Marghem.Plus de la moitié de l'électricité produite en Belgique. Electrabel exploitequatre à Doel près d'Anvers et trois à Tihange dans la région de Liège, des installations. Les contre-performances de cette filiale pèsent sur les résultats du groupe Engie.