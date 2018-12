La Belgique, en crise politique, a complètement remanié son gouvernement, la droite flamande écartée

"C'est le chaos"

Le président du parti Bart De Wever a lancé le 8 décembre 2018 un ultimatum à Charles Michel, laissant entendre que la N-VA s'en irait si ce dernier s'envolait pour Marrakech dimanche afin d'approuver au nom de la Belgique le Pacte de l'ONU sur les migrations. / © THIERRY ROGE / POOL / AFP

"Pacte avec le diable"

Philip Claeys, du Vlaams Belang, Marine Le Pen, président du Rassemblement national (RN) français, Tom Van Grieken, chef du Vlaams Belang, et Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump lors d'une réunion publique à Bruxelles le 8 décembre 2018 / © NICOLAS MAETERLINCK / BELGA / AFP

Ces démissions ont été "acceptées" par le roi des Belges à l'issue d'une rencontre avec, venu lui présenter le nom des ministres qui héritent des portefeuilles vacants (Intérieur, mais aussi Finances, Défense et Migration). "Je regrette qu’on en soit arrivé là", a déclaré le Premier ministre sur la télévision RTL-TVI., avait confirmé dimanche matin sur la télévision publique RTBF que lui-même et les autres ministres de son parti allaient démissionner. "", avait-il dit, mettant fin à plusieurs heures d'incertitude depuis samedi soir.Avec le départ de la N-VA, poids lourd de la coalition belge, Charles Michel, un libéral, prend la tête d'un gouvernement de centre droit sans majorité au Parlement, à cinq mois des prochaines élections législatives prévues fin mai. "C'est une coalition responsable (...) qui se met en place", a-t-il promis, appelant au "dialogue avec le parlement" car des élections anticipées "risqueraient bien de bloquer le pays pendant un an". Il a fixé en conférence de presse ses trois priorités: le pouvoir d'achat, la sécurité et la politique climatique --sur laquelle il dit répondre à un "appel fort" des citoyens.Le gouvernement a souvent tangué depuis quatre ans en raison des prises de positions jugées radicales de la N-VA sur la migration. L'actuelle ministre de la Santé,, qui hérite de ce portefeuille jusqu'alors détenu par, a promis de défendre "une politique à nouveau stricte, mais juste"."Je récupère aujourd'hui un département en crise. C'est le chaos", a-t-elle souligné dans un communiqué. Le président de la N-VA, Bart De Wever, avait lancé samedi soir, après un conseil des ministres de la dernière chance, un ultimatum à M. Michel, laissant entendre que son parti s'en irait si ce dernier s'envolait pour Marrakech dimanche afin d'approuver le Pacte de l'ONU sur les migrations."Je prends (...) acte ce soir que la N-VA quitte la majorité", lui avait répondu M. Michel, répétant sa ferme intention de représenter la Belgique au Maroc comme "chef de gouvernement". "Sur ce sujet, il y a une différence profonde", a encore insisté dimanche M. Michel. Selon lui, ce Pacte est "important" car "aucun pays ne peut résoudre cette question seul".La N-VA était le seul des quatre partis de la coalition opposé à ce texte onusien, qui doit être approuvé lundi et mardi au Maroc par les pays de l'ONU, avant d'être ratifié lors d'un vote au siège des Nations Unies à New York le 19 décembre. Le pacte avait initialement fait l'objet d'un consensus gouvernemental, avant que la N-VA ne change d'avis fin octobre.La crise belge, latente depuis plusieurs semaines, a éclaté mardi soir, quand le Premier ministre a annoncé son intention de se tourner vers le Parlement, faute d'unanimité au sein de son gouvernement. Une large majorité droite/gauche s'est dégagée deux jours plus tard en plénière à la Chambre en faveur du gouvernement, isolant la N-VA au côté du parti d'extrême droite Vlaams Belang.Ce parti anti-immigration a d'ailleurs tenu samedi un meeting à Bruxelles avec Marine Le Pen, cheffe de l'extrême droite française, et Steve Bannon, ex-conseiller de Donald Trump, pour dénoncer ce Pacte, brandi comme épouvantail par les populistes dans l'UE à l'approche des élections européennes en mai prochain., avait affirmé la dirigeante française. Non contraignant, le Pacte de l'ONU recense des principes et une vingtaine de propositions pour aider les pays à faire face aux migrations. L’Italie, l’Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Suisse, l’Australie, Israël et la République dominicaine ont décidé de ne pas se rendre à Marrakech. Les Etats-Unis s’étaient retirés de son élaboration en décembre dernier.