Belgique : un jeune cycliste amateur meurt lors d'une course

Un malaise survenu après une dizaine de kilomètres

Cycling Vlaanderen, @BELCycling, het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem en de organiserende club wensen alle sterkte aan de familie, vrienden en ploeg (VDM Trawobo Cycling Team) van Niels de Vriendt, alsook aan de organisatoren van de wedstrijd in Wortegem-Petegem 🙏❤ pic.twitter.com/zzZMHaumCu — Cycling Vlaanderen (@CyclingVL) July 4, 2020

Un cycliste amateur belge de 20 ans est décédé samedi, victime d'un malaise cardiaque lors de la course de Wortegem-Petegem (nord-ouest de la Belgique), a rapporté l'agence Belga.Niels de Vriendt (VDM Trawobo Cycling Team) a été victime d'un malaise pendant la course, indique l'agence de presse belge, qui cite la fédération flamande de cyclisme, Cycling Vlaanderen.Sur Twitter, la Fédération belge a déploré "la perte tragique d'un jeune coureur" et présenté ses condoléances "à la famille, aux amis et aux coéquipiers" de Niels de Vriendt.La course rassemblait 150 coureurs dont le champion de Belgique Tim Merlier, alors que la saison vient de reprendre dans le pays après la suspension liée à la pandémie de Covid-19. L'épreuve a été arrêtée au bout d'une dizaine de kilomètres, selon les médias belges