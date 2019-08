Belgique : dernier hommage au cycliste Bjorg Lambrecht, victime d'une chute mortelle

Des proches, des coéquipiers, des supporters et des amateurs de cyclisme étaient réunis mardi en Belgique pour les funérailles de Bjorg Lambrecht, le jeune cycliste décédé en pleine course à l'âge de 22 ans le 5 août lors du Tour de Pologne.Près de l'église de Sint-Willibrordus à Knesselare, il étaient plusieurs dizaines, dans l'émotion, à vouloir rendre un dernier hommage à Lambrecht, mort des suites de ses blessures après une lourde chute lors de la 3e étape du Tour de Pologne.Le sprinteur allemand André Greipel, le Belge de l'équipe Lotto-Soudal - celle de Lambrecht - Tiesj Benoot, le manager de la formation Marc Sergeant, ainsi que la famille de Bjorg figuraient parmi les personnes présentes, alors qu'un écran géant diffusant des photos du coureur en noir et blanc était installé à l'extérieur de l'église.Un maillot de l'équipe Lotto a été déposé sur le cercueil du jeune Belge, celui-ci étant transporté dans l'église par plusieurs coureurs professionnels proches de Lambrecht.Bjorg Lambrecht était l'un des grands espoirs du cyclisme belge: il avait terminé deuxième du Tour de l'Avenir 2017, l'épreuve par étapes de référence chez les jeunes, et avait remporté Liège-Bastogne-Liège dans la catégorie espoirs la même année.