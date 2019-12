Belgique : deux des cinq détenus évadés à Turnhout toujours en fuite

Un frère du "roi de l'évasion"

Deux des cinq détenus qui se sont évadés jeudi dernier d'une prison belge à Turnhout sont toujours en fuite et la sécurité de l'établissement a été renforcée, a annoncé lundi le maire de Turnhout, près d'Anvers.Une nouvelle caméra de surveillance a été installée ainsi que des barbelés supplémentaires à plusieurs endroits, a précisé le maire Paul Van Miert.Trois des évadés ont été repris dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé la police. Ils ont été transférés ou sont sur le point d'être transférés dans une autre prison du royaume.Les autorités ont communiqué les identités des deux détenus toujours en cavale : Abderrahim Baghat, 38 ans, et Oualid Sekkaki, 26 ans, frère d'Ashraf Sekkaki, surnommé "le roi de l'évasion" après s'être échappé de la prison de Bruges en hélicoptère en 2009.Actuellement emprisonné au Maroc, d'où il a tenté de s'échapper, Ashraf Sekkaki dirigeait un réseau de trafiquants de drogue en Belgique dont faisait partie son frère, ont souligné les média belges.Les cinq hommes avaient réussi à escalader un des murs d'enceinte de la prison de Turnhout pendant la promenade du soir et à s'embarquer dans un véhicule, selon les premiers éléments de l'enquête.