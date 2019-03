Belgique : deux morts après une course-poursuite et la chute d'une voiture dans le canal, près de la frontière

, de l'autre côté de la frontière belge à Hautrage, rapportent nos confrères de RTL.be Il est 23 heures , dimanche 17 mars, lorsque la police tente de contrôler près de Mons une voiture dans laquelle se trouvent trois hommes et dont la plaque d'immatriculation n'est pas en règle. Le conducteur s'y soustrait et la police le prend en chasse., après avoir été bloqué par un pont fermé pour cause de travaux et tenté d'emprunter une voie latérale., et l'un d'eux n'a pas réussi à rejoindre la surface. Le survivant,, a été hospitalisé en attendant son audition.