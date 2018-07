Belgique : Eden Hazard fête sa 3ème place avec... un hamburger !

Never change a winning team @hazardeden_10 and his #lovestory 32.5k Likes, 642 Comments - Thorgan10 (@thorgan10) on Instagram: "Never change a winning team @hazardeden_10 and his #lovestory"

Hamburger gate

Bonus : l'homme de Pablo Andres (humoriste de la RTBF) à Eden Hazard

Pablo Andres Gloire à notre capitaine Eden Hazard LE meilleur joueur de cette coupe du monde fieu !

Hazard, meilleur joueur de la Coupe du monde ? Eden Hazard, se verrait bien recevoir le trophée de meilleur joueur de la Coupe du monde : "Je me la raconterais si je disais que je le mériterais, mais vu mes performances on peut dire que je le mériterais", a-t-il dit avec humour après le match face à l'Angleterre. N'Golo Kanté, Kylian Mbappé ou Luka Modric, sont d'autres sérieux candidats à ce titre mais pourquoi pas Hazard ? Par ailleurs, le Belge a également évoqué un éventuel départ de Chelsea, pour le Real Madrid : "Après six belles années à Chelsea, il est peut-être temps de faire autre chose (...) Vous savez où je veux aller !"

C'est, le frère d'Eden, remplaçant des Diables rouges, qui a posté la photo. Un cliché pris dans les vestiaires du stade de Saint-Petersbourg et qui montre le meneur de jeu belge en train de manger un hamburger. Avec ce commentaire :Et un hashtag mystérieux pour les non-connaisseurs : #longcouteau. La Belgique a dominé l'Angleterre (2-0) , ce samedi à Saint-Pétersbourg, et termine à la troisième place du Mondial-2018, son meilleur résultat en treize participations. La "génération dorée" menée par Eden Hazard, buteur, et Kevin de Bruyne a surmonté la déception de la demi-finale perdue contre la France mardi (1-0) pour enfin monter sur le podium d'une grande compétition, après plusieurs années de résultats en deça de son énorme potentiel. "On a créé l'histoire, parce que c'est la première fois qu'on finit troisième à la Coupe du monde. Je suis très fier pour les gars, pour le pays, simplement heureux de jouer pour cette équipe. Je pense que nous serons meilleurs dans deux ans", a déclaréà l'issue du match au micro de BeIN SportsIl a donc fêté ça à sa façon. Il faut rappeler que(surnommé "Long couteau"), ancien sélectionneur de l'équipe nationale belge, avait sanctionné (deux matchs de suspension) en 2011 l'ancien Lillois après l'avoir surpris (via la télévision) en train de manger un hamburger devant le stade alors que ses coéquipiers étaient toujours sur le terrain. Leekens, avait justifié ainsi ce choix : «Eden doit respecter les règles, respecter le maillot et respecter l'équipe»."J'avais trop faim mais ça m'a servi de leçon", avait raconté bien plus tard Eden Hazard, très critiqué à l'époque en sélection nationale. Il a largement prouvé en Russie qu'il pouvait à la fois aimer les hamburgers et être exceptionnel sur le terrain. D'où, sans aucun doute, cette photo un rien provocatrice...