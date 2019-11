Belgique : une église va récupérer ses statuettes volées en 1914

Un combat de 100 ans: l’église de Boussu récupère ses statuettes https://t.co/ONnhy1spLU — Belgique Info (@Belgique_info) November 25, 2019

Une restauration nécessaire

L'histoire rocambolesque est racontée par Marcel Racquet, trésorier de la fabrique de l'église de Boussu, qui confirme des informations publiées lundi par le journal flamand De Standaard. Le 15 novembre, en pleine exposition "Borman et fils" consacrée à une famille de sculpteurs sur bois très réputés au XVIsiècle, le musée de Louvain, en Flandre, reçoit la visite de la police.Les policiers sont saisis d'une plainte de l'église Saint-Géry de Boussu, ville wallonne située à une centaine de kilomètres de là, qui cherche à récupérer un ensemble de douze statuettes volé en 1914 sur la partie basse de son célèbre retable attribué au sculpteur Pasquier Borman. Les deux voleurs ont été identifiés et condamnés à Mons en 1915, pour recel. Mais les pièces volées ont été vendues en Suède, puis se sont perdues dans les méandres du marché de l'art... jusqu'à leur réapparition en 1976 chez un antiquaire de Maastricht (Pays-Bas)."Il n'y a pas d'accord de restitution (d'oeuvres d'art) formellement établi entre la Belgique et la Hollande, donc même la police fédérale n'est pas parvenue à les récupérer là-bas", explique Marcel Racquet. Il a fallu attendre un franchissement de frontière, à l'occasion du prêt temporaire des statuettes par un musée de Rotterdam au musée de Louvain pour mettre la main dessus."En principe, elles ne peuvent plus quitter le sol belge, sinon c'est le musée de Leuven (Louvain en flamand) qui est considéré comme responsable de la fuite", poursuit le gestionnaire des biens de la petite église wallonne. En 2009, les statuettes ont été localisées dans la collection privée du musée Boijmans Van Beuningen de Rotterdam, ce qui a poussé l'église de Boussu à faire établir l'année suivante par le Conseil d'Etat belge qu'elle en est bien la propriétaire officielle.Dans un courrier vieux de 40 ans, un responsable communal de Boussu avait signifié à leur détenteur néerlandais que les statuettes avaient été "désaffectées du domaine public". Mais ce n'était que "l'énoncé d'une décision personnelle, n'équivalant nullement à une décision de désaffectation", assure le Conseil d'Etat dans cet arrêt de 2010 a obtenu copie.Les statuettes, visées par une "saisie conservatoire" le temps de l'exposition de Louvain (prévue jusqu'à fin janvier) devront ensuite être restaurées avant de retrouver leur église d'origine.