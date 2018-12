La Belgique est championne du monde de hockey

Ils ne sont peut-être pas champions du monde de football et on leur répète depuis qu'ils ont "le seum", mais les Belges sont devenus ce dimanche, en Inde, champion du monde de hockey.Les Red Lions, 3e nation mondiale, ont battu le Pays-Bas (4e nation mondiale) au terme d'une séance de shoot-outs (tirs au but) pleine de suspense, puisqu'à la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à 0-0.La finale, au goût de derby, se déroulait au Kalinga Stadium de Bhubaneswar en Inde. À la fin du temps réglementaire les deux équipes étaient à égalité 0-0.L'équipe belge de hockey remporte son premier titre mondial, après avoir terminé deuxième en Coupe d'Europe en 2013 et 2017 et vice-championne olympique en 2016 à Rio.