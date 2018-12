Belgique : un ex-secrétaire d'État enfermé chez lui, en quarantaine après avoir ouvert une lettre contenant de la poudre

Theo Francken Aan het wachten op de civiele bescherming. Alles 👍🏼 met ons !

Le domicile de Theo Francken, député du parti nationaliste flamand N-VA, bourmestre de Lubbeek et ancien secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration (jusqu'au 9 décembre dernier), relatent plusieurs médias belges, dont Le Soir La Libre et RTL.be et l'homme politique, qui a posté une photo de lui avec sa femme et ses enfants sur Facebook, a également réagi dans une vidéo."Ceci n’est pas agréable. J’ai des jeunes enfants, c’est trop lourd. On crée la haine, on me dépeint comme un soldat nazi avec un fusil dégainé" s'insurge l'ancien secrétaire d'État à l'Asile et aux MIgrations, qui avait une position très dure à l'égard des réfugiés lorsqu'il était en poste.. La poudre n'était pas toxique, mais elle est encore en cours d'analyse.Theo Francken fait partie de ceux qui ont quitté le gouvernement pendant la crise politique qui a secoué le gouvernement belge, début décembre. Le parti nationaliste N-VA, qui avait remporté le plus grand nombre de voix aux dernières élections, s'était vivement opposé au "pacte de Marrakech" sur l'immigration . Un pacte que le Premier ministre Charles Michel, issu d'une coalition, s'était engagé à signer.