Belgique : les facteurs ne passeront bientôt plus que deux fois par semaine (pour les courriers moins urgents)

Déjà en place aux Pays-Bas et en Italie

Les facteurs belges ne feront bientôt plus que deux tournées par semaine... pour certains courriers seulement. Bposte, équivalent belge de La Poste, a indiqué auprès de La Dernière Heure que les courriers affranchis avec un timbre normal ne seraient plus distribués que deux fois par semaine (le lundi et le mercredi). Les lettres urgentes, les paquets et les journaux seront, eux, toujours distribués quotidiennement.Cette décision a été faite en réaction à l'importante baisse de la distribution du courrier ces dernières années : 7,7 millions de lettres en 2018 contre 12 millions en 2011. Le nombre de colis, lui, est en augmentation."Si on ne prend pas des mesures d’ici 2022, bpost menace de devenir déficitaire" a indiqué l'entreprise publique à nos confrères. Des tests vont être menés dans les semaines qui viennent dans plusieurs bureaux.En Italie et aux Pays-Bas, ce système a déjà été adopté. La France est également confrontée à la baisse de la distribution du courrier. Et La Poste a déjà commencé à réagir en bouleversant les horaires des tournées qui pourraient s'étendre jusqu'à l'après-midi. Les facteurs du Nord avaient récemment fait grève pour dénoncement, notamment, cette réorganisation qui repose sur une "pause méridienne".