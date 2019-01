VIDEO. Belgique : des faux policiers sur le bord des routes

Un faux policier imprimé sur du métal. / © Zone de police boraine

ASKIP : En Belgique, gare aux faux policiers !

Efficace ?

Les Herbiers : des silhouettes de faux policiers comme dispositif de prévention routière

Des statues en métal à l'effigiue de vrais policiers. C'est l'idée de la Zone de police boraine (près de Mons en Belgique et de la frontière Maubeuge-Jeumont dans le Nord) pour tenter de faire peur aux chauffards et autres fans de vitesse.Ces statues géantes sont faites à partir de photos des vrais policiers du secteur : les inspecteurs Caroy et Ledune, qui ont posé avec un air sévère. Elles seront positionnées le long des routes."Elles seront installées aux endroits stratégiques et problématiques de notre territoire, explique la police belge sur Facebook. Ce dispositif original vient ainsi compléter notre panel d’outils de prévention en matière sécurité routière et notamment par rapport aux vitesses inadaptées bien trop fréquentes sur nos routes et à l’origine de nombreux accidents.Des leurres efficaces ? Oui si l'on en croit une autre expérience du même type menée dans la zone de Bruxelles depuis 2014 : "Le pourcentage d'automobilistes en infraction a diminué de moitié en présence de ces leurres, explique Benoît Godart, porte-parole de la sécurité routière belge. Malheureusement, la vitesse moyenne et le pourcentage d'infractions était de nouveau en hausse.Mais malgré tout, un effet temporaire est toujours bon à prendre."En France, la commune des, s'est équipée du même genre de faux policiers. "Il n'est pas très causant, mais il nous rend bien service. Il complète notre action qui, elle, peut être répressive. Lui, il a une action 100% préventive", expliquait en mars dernier Véronique Besse, maire des Herbiers.