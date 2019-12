Belgique : une femme de 73 ans reste bloquée dans sa voiture pendant 4 jours, elle survit grâce à ses courses

L'histoire débute le 30 novembre dernier. Nicole Pinon, 73 ans, fait ses courses près de Dinant (est de la Belgique). Au retour, perturbée par le brouillard et des déviations, elle s'embourbe dans un chemin. Sa voiture se retrouve dans un ravin. La septuagénaire est bloquée : elle ne peut plus sortir de sa voiture et n'a pas de téléphone portable pour prévenir les secours. Son chien avec elle.Un appel à témoins est lancé. Sa famille s'inquiète. Quatre jours plus tard, un randonneur remarque la voiture et prévient les secours. Nicole Pinon est vivante. "Elle se trouvait néanmoins en état d'hypothermie au moment où elle a été retrouvée, dans un chemin en contre-bas d'une grand-route à Ciney. C'est un petit miracle", a expliqué le parquet de Namur.La miraculée a été hospitalisée en soins intensifs. "Sa température n'était plus qu'à 24 degrés. Elle est restée bloquée dans sa voiture durant quatre jours et quatre nuits", a expliqué l'un de ses fils sur Facebook. Aujourd'hui, Nicole Pinon va mieux. Selon RTL.be , elle doit sa survie en partie à ses courses qui lui ont permis de se nourrir et de boire.Néanmoins, la septuagénaire pensait ne pas s'en sortir : elle avait écrit une lettre d'adieu à ses proches."L’état de santé de maman s’améliore mais elle reste encore très confuse", indique son fils dans un nouveau message posté ce jeudi. Elle vous remercie tous pour vos messages et partages. ​​​​​​"