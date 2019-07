Belgique : la femme qui a survécu après avoir passé 6 jours dans sa voiture accidentée témoigne

Les freins ont lâché

Portée disparue depuis le 23 juillet, Corine Bastide a été retrouvée vivante lundi 29 juillet à Saint-Georges-sur-Meuse, près de Liège en Belgique, alors qu'elle avait passé 6 jours dans sa voiture avec laquelle elle avait eu un accident.Cette histoire miraculeuse a fait la une des médias chez nos voisins . Sortie d'affaires, cette mère de famille de 45 ans, toujours à l'hôpital, a témoigné auprès de la RTBF Elle raconte notamment avoir eu un souci avec sa voiture. "J’ai pris la sortie Saint-Georges en pensant que c’était mieux pour m’arrêter plus facilement. Juste avant le rond-point, j’ai voulu freiner mais la voiture a continué tout droit. Je me suis retrouvée dans le petit bois."Après l'accident, elle est inconsciente la première nuit et il lui est impossible de répondre à son téléphone, qui n'arrête pas de sonner. "Sur le moment même, je n’ai pas réalisé ce qu’il s’était passé. C’est seulement le lendemain que je me suis rendu compte que la voiture était retournée.La première nuit, mon téléphone n’a pas arrêté de sonner. J’essayais de l’attraper mais c’était difficile parce que j’avais fort mal au bras. [...] Chaque fois que je bougeais le bras, je perdais connaissance. J’ai tout le temps essayé de bouger et puis je m’endormais. Mais je n’avais vraiment pas la notion du temps."Par la suite, Corine tente de crier, mais personne ne l'entend. Elle est incapable de sortir de sa voiture, son bras et sa jambe gauche ne réagissent plus. Pour survivre, elle affirme avoir pensé "énormément" à ses enfants. "Ce sont eux qui m’ont donné la force de tenir le coup".En plus de cela, la canicule arrive en Belgique. Malgré les fortes chaleurs, elle arrive à survivre en buvant de l'eau de la pluie, tombée les jours suivants. "Au début, il y avait une chaleur étouffante. J’ai réussi à ouvrir une porte avec le pied. Et puis, il a commencé à pleuvoir le week-end et là c’était agréable. D’un autre côté, j’ai dû dormir dans l’eau les deux nuits. Là, c’était froid, je grelottais tout le temps.J’avais peur de m’endormir dans ce froid. La pluie a été plus difficile que la chaleur. J’essayais de boire un peu en remplissant une petite boîte de chewing-gum, ça a pris une éternité pour se remplir.J’ai pris aussi une branche mouillée pour avoir la sensation d’humidité en bouche. Mais je n’ai pas eu la sensation de faim. Le plus difficile, c’était d’être couchée sur des morceaux de verres. J’essayais de me hisser mais j’avais l’impression que tout mon dos s’arrachait."Elle avoue avoir pensé qu'elle n'allait jamais s'en sortir. "Je réfléchissais aux moyens de sortir de la voiture mais je ne voyais pas d’issue. Mais je voulais vivre pour mes enfants, je ne voulais pas qu’ils puissent penser que j’avais fait une bêtise, un suicide… Non, c’était un accident."Heureusement, lundi vers 18h, une femme la trouve enfin. "La dame qui m’a retrouvée, je ne la remercierais jamais assez. Elle a vu la voiture en contrebas, elle est venue et elle m’a demandé si j’étais Corine. Je lui ai dit : 'D’où est-ce que vous me connaissez ?' Elle m’a dit qu’on me cherchait partout. Elle est restée avec moi tout le temps et cette dame-là, je pense que c’est mon ange gardien."Sans se rendre compte de la chance qu'elle a eu, elle prend néanmoins conscience de sa force de caractère. "Je ne pensais pas avoir cette force de caractère. Je sais maintenant que je suis prête à tout. Si tout se passe bien, j’aimerais faire le marathon de Paris l'année prochaine. J’ai fait celui de Bruxelles cette année. C’est un grand rêve que j’ai et je le ferai", affirme-t-elle avec fierté. Une façon de voir différement la vie désormais.