Belgique : une femme survit alors qu'elle est restée coincée 6 jours dans sa voiture accidentée

Coincée dans un bois

Un appel à témoins avait été placardé dans le secteur



Déshydratée

Une femme, portée disparue, coincée dans sa voiture durant 6 jours !

Interview de David Bartholomé, compagnon de Corine Bastide

Un miracle. Une femme portée disparue depuis le 23 juillet dernier, a été retrouvée lundi vers 18 heures coincée dans son véhicule. Vivante ! L'histoire se passe à Saint-Georges-sur-Meuse, près de Liège, en Belgique) et elle fait la une de tous les médias chez nos voisins Comment cette femme de 45 ans s'est retrouvée dans cette situation ? Comment a-t-elle survécu pendant 6 jours ? Dans quel état de santé est-elle ?Mardi 23 juillet, Corine Bastide a un accident qui envoie sa voiture dans le fossé. Elle est, pour une raison inconnue, passée au-dessus d'une rambarde de sécurité pour aboutir en contrebas, dans un petit bois. Elle se retrouve coincée, blessée dans sa voiture, sans eau, ni nourriture. Son téléphone se coupe à partir de mercredi matin.Parallèlement, des avis de recherche sont lancés par sa famille qui n'a plus de nouvelles. La canicule frappe la Belgique.Finalement, lundi, des proches de la famille qui faisaient des recherches aperçoivent la voiture. La femme de 45 ans est vivante. "Elle m’a expliqué rapidement que la direction ou les freins de sa voiture avaient lâché et, qu’avec les fortes chaleurs, elle a été obligée de boire l’eau des fortes pluies de ce week-end. Moi je pense que c’est ça qui l’a sauvée parce qu’elle a été retrouvée complètement déshydratée, desséchée à plusieurs endroits du corps, un peu dans les vapes", explique à la RTBF son fils Hadrien Emmenée au CHU de Liège, Corine Bastide avait son pronostic vitale engagé mais elle va mieux et est désormais hors de danger. "Elle a pu bénéficier d’un scanner du corps entier, qui nous a montré les lésions que l’on devait traiter de toute urgence. Elle a été prise en charge au bloc opératoire pour les suites immédiates. De 21 heures à 2 heures du matin, elle a subi plusieurs interventions et actuellement elle est réveillée. Son état est parfaitement stable et elle va déjà mieux mais elle nécessitera peut-être d’autres gestes ultérieurs et en tout cas une revalidation", explique le neurochirurgien Quentin Dewandre.A-t-elle vraiment passé six jours dans sa voiture ? Oui, estime le parquet de Liège. Les signaux émis par son téléphone portable concordent.Le compagnon de Corine Bastide a également donné des nouvelles rassurantes de l'état de santé : "Mercredi, jeudi, il a fait très chaud. Elle a eu la chance d'être un peu à l'ombre...Mais c'était très dur. Vendredi, ça a encore été. Samedi, avec toute l'eau qui est tombée, sa voiture était inondée. Il y avait des grosses flaques. Elle a bu l'eau de pluie en se baissant un peu..."Corine Bastide est toujours hospitalisée. Elle sera entendue par la justice prochainement. Une enquête va être menée pour savoir si elle aurait pu être retrouvée plus facilement.