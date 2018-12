VIDEO. Sculptures, toboggan... Un palais des glaces s'invite à Bruges

Festival de sculpture de glace Bruges

Ouvert depuis fin novembre, le festival de sculpture de glace de Bruges, en Belgique, offre un voyage glacial et féerique. Avec ses 80 sculptures, illuminées avec des jeux de lumière par une centaine de projecteurs, les visiteurs sont séduits."C'est un monde un peu merveilleux, on peut passer un bon moment en famille", explique une des touristes, venues de l'Est de la Belgique. "Il fait froid mais chez nous, on est habitué à des températures plus basses."Au total, ce sont 34 artistes qui ont participé au festival, venus d'Ukraine, de Suède ou encore de Finlande."On a transformé 3000 blocs de glace, c'est 500 tonnes environ, 25 camions de glace ! Le palais est fermé hermétiquement pour garder le froid à l'intérieur, " explique Alexandre Deman, le responsable du festival.Encore faut-il trouver la bonne technique pour glisser parfaitement ! "Mes cousines et mon frère sont allés plus vite que moi parce qu'ils ont glissé sur leur veste. Mais je me suis quand même bien amusée !" résume, tout sourire, une jeune fille.La visite dure en moyenne trente minutes, et