Belgique : un festival veut recycler l'urine des festivaliers pour en faire de l'eau potable

Si recycler ses déchets fait maintenant partie des habitudes, l'opération paraît plus étonnante quand il s'agit de ses besoins naturels. Et pour cause, cette pratique n'a encoreauprès du grand public. Le festival dese dresse donc en pionnier pour son édition 2018 qui se dérouleraen, mais cette fois, nous voulions aller plus loin", affirme Jeroen Verdonck, membre du personnel du festival, dans un entretien au site flamand HLN Dranouter s'est engagé aux côtés de neuf autres festivals flamands pour, un programme commun dans lequel. Plusieurs expérimentations vont être menées dans ce cadre, et parmi elles : le projet Saturn mené par des scientifiques qui vont tenter depeuvent être trouvés dans l'urine, expliquent les chercheurs Sebastiaan Derese et Giliam Agten de l'Université de Gand à HLN. Nous avons l'intention de récupérer autant d'eau et d'engrais que possible avec peu de matières premières pour transformer l'urine en eau potable"Il s'agirait de laet le festival musical ne s'arrête pas là. Il va également s'engager en faveur de l', pour la sensibilisation du public, va installer deset lancer le projet poncho. "Pour ce dernier, les tentes abandonnées seront utilisées pour faire des ponchos", détaille Jeroen.Outre ces nouveautés, le festival accueillerasur trois jours parmi lesquels Les Négresses vertes, Richard Thompson ou la rappeuse. Si l'expérience vous intrigue, des places sont toujours disponibles