Belgique : Figaro, l'unique lion du parc Bellewaerde, est mort

Bellewaerde regrette la perte du lion Figaro, l'unique mâle chez les lions du parc. Hier, les soigneurs ont dû dire adieu à l'animal. Figaro avait 14.5 ans. pic.twitter.com/YE1o9wa8rs — Bellewaerde (@Bellewaerde) 24 septembre 2018

Le parc Bellewaerde, en Belgique, est endeuillé par la mort de son unique lion, Figaro. L'animal vieux de 14 ans et demi, a succombé à une infection contractée à la suite d'une opération, rapporte le parc dans un communiqué "Cet été, le lion Figaro s'est blessé la patte arrière. Lors d'une radiographie, une fracture complexe a été constatée". Malgré l'opération, le lion "d'un fort tempérament" n'a pas laissé la fracture guérir et. "Figaro manquait d'appétit et souffrait d'une léthargie générale."L'animal, qui ne mangeait plus et ne pouvait donc plus être soigné par des médicaments, a finalement été euthanasié. "Finalement, Figaro était trop affaibli, et. Le laisser partir était la seule option qui nous restait," observe Melissa Nollet, vétérinaire à Bellewaerde.